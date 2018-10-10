Под Дамаском восстанавливают разоренное боевиками рыбное хозяйство

АЛЬ-МАКРУСА (Сирия), 10 окт — РИА Новости. Разоренная боевиками рыбная ферма близ деревни Аль-Макруса в провинции Дамаск постепенно восстанавливается после войны.

Хозяин рыбного хозяйства Ясер аль-Хаттыб разводит форель. Около семи лет назад боевики захватили это место вместе с рабочими, отобрав оружие у охраны. Во время войны мужчина не мог сюда попасть, но после освобождения провинции Дамаск приехал восстанавливать ферму.

"Сейчас пришлось все восстанавливать заново, только-только закончили ремонт. В этих искусственных протоках вода появилась недавно. Форель еще маленькая, через два месяца она дорастет до тех размеров, когда ее можно будет ловить и продавать людям", — рассказал он журналистам.

По его словам, мальков форели и специальный корм он покупает в Ливане.

"Чтобы рыба нерестилась, нужны специальные условия — вода должна быть кристально чистой и очень холодной. В Сирии это не получается, вот и езжу за мальками в соседнюю страну", — сказал аль-Хаттыб.

Хозяин фермы отметил, что корм и мальки стоят дорого, но он надеется, что это окупится и к нему будут приезжать со всей страны, так как в Сирии любят подавать рыбу на праздники.

"И еще я открыл свой ресторан. Форель выловят, а уже через несколько минут ее начнут готовить повара. Мой бизнес, я уверен в этом, будет прибыльным", — сказал он.

Когда-то мужчина хотел передать хозяйство своему сыну, но его убили боевики. "Они просто зашли в сад, когда он убирал урожай, убили его и забрали все ценное. Теперь у меня осталась лишь дочь", — сказал аль-Хаттыб.

Провинция Дамаск была полностью освобождена от боевиков в мае 2018 года усилиями армии Сирии и российской авиации.

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