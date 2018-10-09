МИД Сирии обвинил США в попытках политизировать работу ОЗХО

ДАМАСК, 9 окт — РИА Новости. Попытки США, Франции и Британии политизировать работу Организации по запрещению химического оружия опасны, принятое в июне решение о расширении мандата ОЗХО противоречит КЗХО и незаконно, заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Микдад предостерег от попыток Запада во главе с США, Францией и Великобританией политизировать работу ОЗХО в основе своей технической организации, и указал на опасность усилий этих стран внести раскол внутри организации, это может повлиять на ее работу в будущем", — говорится в сообщении МИД Сирии о брифинге Микдада для аккредитованных в САР послов и глав дипмиссий.

Сообщается, что Микдад также отметил юридические недостатки решения о расширении мандата ОЗХО "с точки зрения и содержания, и способа его принятия". "Он указал на то, что значительная часть пунктов этого решения противоречит КЗХО и ее основам", — говорится в сообщении МИД.

Замглавы ведомства назвал решение организации незаконным и напомнил, что полномочия по принятию решений о наказании тех или иных стран за нарушение КЗХО имеются только у Совбеза ООН.

В конце июня участники специальной сессии конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО, разрешающее организации устанавливать виновных в химатаках. В поддержку проекта документа выступили 82 делегации, против — 24.

Позже постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия будет стремиться исправить ситуацию вокруг наделения ОЗХО новыми функциями, но говорить о выходе РФ из организации преждевременно.