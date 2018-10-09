В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 130 беженцев

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Свыше 130 человек вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ во вторник.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 134 беженца (женщин – 40, детей – 68)", — говорится в документе.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки в свои дома в Восточную Гуту вернулся 21 сирийский гражданин.

Добавляется, что инженерные подразделения разминировали еще 12,8 гектара территории, девять зданий и один километр дорог. Отмечается, что 61 взрывоопасный предмет, в том числе девять самодельных взрывных устройств, были обнаружены и уничтожены за сутки.

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