Турецкие и американские военные начали обучение для патрулирования Манбиджа

АНКАРА, 9 окт — РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил о начале обучения турецких и американских военнослужащих для патрулирования сирийского Манбиджа.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в июне 2016 года.

Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

В среду, 3 октября, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что США затягивают выполнение своих обязательств по дорожной карте, согласно которой они должны были в течение 90 дней очистить Манбидж от YPG.

"Начиная с сегодняшнего дня начато обучение ВС Турции и США по совместному патрулированию Манбиджа… Мы предупредили власти США о имеющихся траншеях (сооруженных YPG – ред.). Террористическая организация должна знать, что придет время, когда она будет в них похоронена", — цитирует Акара агентство Anadolu.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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