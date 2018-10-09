Лавров прокомментировал указ Асада об амнистии для дезертиров

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Указ президента Сирии Башара Асада об амнистии для дезертиров — шаг по направлению к национальному примирению в Сирии, Москва приветствует это, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Асад издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы и бежавших от нее за границу или переместившихся внутри по стране, сообщила его пресс-служба.

"Что касается вопроса о помиловании дезертиров. Наверное, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев, которые хотят вернуться в Сирию — не только беженцев, но и временно перемещенных лиц. Мы активно поощряем такой настрой сирийского руководства", — заявил Лавров в ходе пресс-конференции в Москве.

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