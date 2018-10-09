В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня, Турция — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Латакия – 3, Алеппо – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Хама", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Маррат, провинции Дейр-Эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны.

Отмечается, что всего Центром по примирению проведена 1958 гуманитарная акция, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3061 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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