ДАМАСК, 9 окт – РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад издал указ о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы, при этом у скрывшихся от уголовного преследования есть возможность сдаться в течение четырех или шести месяцев, сообщает пресс-служба Асада.

"Президент Асад издал указ №18 за 2018 год о всеобщей амнистии для уклонившихся от военной службы и бежавших от нее за границу или переместившихся внутри по стране", — говорится в сообщении. Амнистия коснется всех уклонившихся от службы до 9 октября 2018 года.

Отмечается, что указ не касается "пропавших из виду" и сбежавших от уголовного преследования: им предлагается сдаться в течение четырех месяцев, если они находятся в стране, и в течение шести месяцев, если они дезертировали за рубеж.

Также предоставляется полная амнистия для нарушивших закон САР №30 от 2007 года, помимо всего прочего гласящий о возможности для обучающихся за границей сирийцев заплатить за право не служить.

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