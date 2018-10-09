Пригород Дамаска начали расчищать от завалов и баррикад

ЯРМУК (Сирия), 9 окт — РИА Новости. Крупномасштабные работы по ликвидации последствий войны начались в пригороде сирийской столицы Ярмуке, где проходили тяжелые бои с боевиками, в городе начали разбирать завалы и вывозить мусор.

В конце мая сообщалось, что после освобождения от боевиков в Ярмук начали возвращаться беженцы, кроме того здесь проходило разминирование.

Теперь в городе начались восстановительные работы, улицы начали расчищать от обломков разрушенных зданий, баррикад и другого мусора.

"Наша задача — разобрать все завалы, расчистить все улицы. У меня в распоряжении 16 машин, шесть экскаваторов и два бульдозера. Работы начались уже 2,5 недели назад. Будем надеяться, что освободим городские улицы от строительного мусора и завалов за 50 дней. Работы еще очень много. Работаем с 8 утра до 7 вечера, практически весь световой день, лишь небольшой перерыв на обед. Моим рабочим прямо сюда подвозят еду", — рассказал журналистам руководитель бригады рабочих Хасан аль-Мейси.

Уборочная техника продвигается сквозь баррикады и завалы медленно. В свое время боевики сильно укрепили Ярмук, собираясь остаться в нем надолго. В городе также предстоит восстановить канализацию, водоснабжение и электричество.

Бои в пригородах Дамаска продолжались в течение шести лет — с 2012 года. Боевики захватили десятки населенных пунктов возле столицы и неоднократно ее откуда обстреливали. В мае 2018 года сирийская армия при поддержке российской авиации завершила освобождение провинции Дамаск от террористов. Наиболее ожесточенные бои шли в Ярмуке и Восточной Гуте.

Ярмук был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор Ярмук превратился в настоящий город с населением более чем в 100 тысяч человек.

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