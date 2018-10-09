Пригород Дамаска начали расчищать от завалов и баррикад

ЯРМУК (Сирия), 9 окт — РИА Новости. Крупномасштабные работы по ликвидации последствий войны начались в пригороде сирийской столицы Ярмуке, где проходили тяжелые бои с боевиками, в городе начали разбирать завалы и вывозить мусор.
В конце мая сообщалось, что после освобождения от боевиков в Ярмук начали возвращаться беженцы, кроме того здесь проходило разминирование.
Теперь в городе начались восстановительные работы, улицы начали расчищать от обломков разрушенных зданий, баррикад и другого мусора.
Уборочная техника продвигается сквозь баррикады и завалы медленно. В свое время боевики сильно укрепили Ярмук, собираясь остаться в нем надолго. В городе также предстоит восстановить канализацию, водоснабжение и электричество.
Ярмук был основан в 1957 году как лагерь палестинских беженцев. С тех пор Ярмук превратился в настоящий город с населением более чем в 100 тысяч человек.
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