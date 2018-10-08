Во время обстрелов в Латакии погиб сирийский военный

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Один сирийский военный погиб, еще десять ранены в результате обстрелов в провинции Латакия, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-лейтенант Владимир Савченко.

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Кира-Килиса (трижды), Дарх-Абу-Асад (трижды), Джубб-Эль-Мгара (дважды), Сафсафа (дважды), Сандран, Ройсвет-Рушу, Мортлу, Бараши, Бейт-Смайра, Икко провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо. В результате обстрелов в провинции Латакия погиб один и ранены десять военнослужащих САР", — сказал он.

Савченко добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Рсас провинции Эс-Сувейда. В ходе акций выдано 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны.

Кроме того, в школе населенного пункта Умм-Эль-Карамель провинции Алеппо проведена благотворительная акция. В ходе акции выданы 150 ученических рюкзаков и 150 комплектов письменных принадлежностей. В районе Хайдария города Алеппо проведена благотворительная акция, в ходе которой нуждающимся жителям организована раздача одной тонны свежего хлеба, отметил руководитель ЦПВС.