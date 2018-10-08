Экс-посол заявил, что С-300 в Сирии создадут новую реальность для Израиля

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Поставки зенитно-ракетных комплексов С-300 в Сирию запустили процесс создания новой реальности для Израиля, считает экс-посол России в САР Александр Зотов.

"Сейчас нужно говорить о процессе, который займет достаточно долгое время – развертывание всех элементов, подготовка кадров, интеграция в единый контур защиты воздушного пространства Сирии. Мы говорим о процессе, а не о том, что в одночасье все поменялось, с точки зрения соотношения сил и возможностей", — заявил Зотов во время круглого стола на тему "Что изменит С-300 в небе Сирии?" в МИА "Россия сегодня".

По его словам, недооценивать поставки С-300 нельзя – картина создается совершенно иная.

В связи с этим, отметил экс-посол, Израилю вне договоренностей с Россией предпринимать "демонстрации решимости", продолжать действовать в том же ключе становится крайне рискованно, в том числе и по тому, что формально российские системы ПВО передаются Сирии: "Ответственность за ответные удары будет на сирийцах. У нас появляется какое-то поле для маневра".

Он также прокомментировал возможность встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным. По мнению экс-посла, израильский премьер приедет для того, чтобы договариваться о возможности восстановить определенный уровень взаимопонимания, что будет предполагать, что мы должны быть заранее информированы о том, где израильтяне намереваются предпринимать какие-то операции на территории Сирии.

В свою очередь, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко считает, что с поставкой ЗРК С-300 уже возникла новая реальность, которая заключается в том, что Сирия получает возможность для боевого использования С-300.

Самое главное – поставленные С-300 будут "скомплексированы" — возникнет единый контур боевого управления уже с теми силами ПВО, которые находятся в Сирии на базах Хмеймим и Тартус, отметил Коротченко, указав, что возможности С-300 будут подкреплены возможностями других средств, в частности С-400, а также новейшими версиями зенитно-ракетных комплексов средней дальности Бук-М2, которые уже находятся в Сирии, и комплексами "Панцирь".

Глава МО РФ Сергей Шойгу 24 сентября огласил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Россия возложила на Израиль. Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России. Глава Минобороны 2 октября сообщил об осуществлении поставки в Сирию С-300 и другого оборудования для повышения безопасности российских военнослужащих. По его словам, были поставлены четыре пусковые установки и другая техника, обучить сирийских военных работе с ней планируется за три месяца.

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