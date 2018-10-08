Шойгу и глава штаба сил самообороны Японии обсудили вопрос гумпомощи Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопросы гуманитарной помощи Сирии и возвращения беженцев в республику обсудили на переговорах в Москве в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Объединённого штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.

"Думаю, у нас сегодня будет возможность обсудить много тем, касающихся нашего военного сотрудничества и дальнейших перспектив в совместной работе по обеспечению безопасности. Это, конечно, касается и борьбы с пиратством, и оказания помощи в Сирии, где позиции Японии традиционно были активны, и достаточно продуктивные шаги предпринимались и по оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и по оказанию помощи в скорейшем возвращении беженцев", — сказал Шойгу, открывая встречу.

Он отметил, что много говорил об этом с министром обороны Японии во время традиционной встречи в формате "два плюс два", которая состоялась 31 июля текущего года.

"В том числе, это касалось и вопросов нашего дальнейшего сотрудничества на востоке нашей страны по соседству с Японией", — подчеркнул Шойгу.

В свою очередь, Кавано сообщил, что руководство военного ведомства Японии разделяет подходы России к сирийскому урегулированию. "Министр обороны просил передать вам самые добрые слова", — добавил адмирал.

В начале октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сменил главу Минобороны, назначив Такэси Ивая вместо Ицунори Онодэра.