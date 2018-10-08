Шойгу и глава штаба сил самообороны Японии обсудили вопрос гумпомощи Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Вопросы гуманитарной помощи Сирии и возвращения беженцев в республику обсудили на переговорах в Москве в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Объединённого штаба сил самообороны Японии адмирал Кацутоси Кавано.
Он отметил, что много говорил об этом с министром обороны Японии во время традиционной встречи в формате "два плюс два", которая состоялась 31 июля текущего года.
В свою очередь, Кавано сообщил, что руководство военного ведомства Японии разделяет подходы России к сирийскому урегулированию. "Министр обороны просил передать вам самые добрые слова", — добавил адмирал.
В начале октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ сменил главу Минобороны, назначив Такэси Ивая вместо Ицунори Онодэра.