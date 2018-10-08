МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Дамаск заинтересован в работе конституционной комиссии Сирии и политическом процессе, оснований сомневаться в этом нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри заявил, что сирийские власти затягивают процесс созыва комитета и пригрозил более жесткими международными санкциями в отношении Сирии в случае, если правительство президента страны Башара Асада откажется работать над проектом по созданию новой конституции.

"Уже прозвучало немало официальных заявлений в Дамаске, на разных уровнях, в том числе на уровне президента о поддержке этих усилий. Я не вижу оснований сомневаться в том, чтобы кто-то в Дамаске был не заинтересован в том, чтобы этот политический процесс продолжался. Детали очень важны. Они должны вырабатываться в ходе самих межсирийских переговоров", — заявил Вершинин.

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