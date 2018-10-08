В МИД заявили о необходимости уважения суверенитета для диалога Сирии и США

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Москва приветствовала бы поиск взаимопонимания между Дамаском и Вашингтоном, это могло бы пойти на пользу процессу урегулирования, однако такой диалог возможен лишь при уважении территориальной целостности и суверенитета Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Что касается того, чтобы вести диалог – я так понимаю, что в Дамаске открыты к диалогу со всеми странами, с арабскими странами, где существует тоже немало проблем. В свое время членство Сирии в ЛАГ было приостановлено. Но диалог должен идти на основе того, чтобы собеседники Дамаска признавали суверенитет, независимость и территориальную целостность страны. Без этого диалог вести трудно, если ты не относишься к своему собеседнику с уважением. Без этого диалог вряд ли возможен", — заявил Вершинин.

"Конечно, любое взаимопонимание и нахождение общих точек между какой-то страной, будь то США или кто-то еще и Сирии, пойдет только на пользу. Но опять же, это должно быть делом этих двух сторон и основываться на уважении друг друга и тех принципов, о которых я сказал", — добавил он.

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