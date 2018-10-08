Новые санкции против Сирии не помогут в урегулировании, заявил Вершинин

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Новые санкции против Сирии, которыми угрожают США, не обеспечат продвижение в политическом урегулировании, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы по принципиальным соображениям выступаем всегда против санкций. В данном случае, конечно, мы не считаем, что санкции являются путем, который обеспечит движение вперед к урегулированию. Не говоря уже о том, что санкции бьют по простому народу и приносят ему дополнительные тяготы", — заявил Вершинин.