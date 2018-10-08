МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. У стран-гарантов есть проект правил и процедур работы будущей конституционной комиссии Сирии, сейчас идет его обсуждение со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. Этот вопрос был одним из ключевых на их четырехсторонних переговорах в середине сентября в Женеве.

"Наряду с формированием конституционного комитета, естественно, обсуждаются между нами, но пока еще не согласованы окончательно, правила и процедуры. То есть, там будет написано, как будет приниматься решение, как долго будет работать, что будет в случае неизбежного возникновения, коль скоро там будут представлены полярные взгляды, противоречий, нестыковок подходов, как это будет все преодолеваться. Все это мы сейчас обговариваем", — пояснил Вершинин.

"Не скрываю, у нас есть проект того, как это должно работать", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Запрещённая в России террористическая организация

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