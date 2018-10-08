МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нельзя устанавливать искусственные сроки начала работы конституционной комиссии Сирии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии. При этом участники так называемой "малой группы" по Сирии (США, Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Великобритания) настаивают на как можно скорейшем создании комитета. В заявлении от 27 сентября они предложили Де Мистуре не позднее 31 октября ответить, что сделано для этого.

"Мы, на самом деле, против установления каких-то искусственных сроков, когда подгоняется результат под какую-то дату. Мы против этого, нам нужен качественный результат, который был бы принят всеми сирийцами и который позволил бы создать такой комитет, который бы полностью удовлетворил все стороны и выработал очень хороший документ, поправки, соображения, которые бы учитывались бы в ходе конституционной реформы", — заявил Вершинин.

Он подчеркнул, что "не хотелось бы подгонять, как это делалось иногда в прошлом, какие-то важные события под конкретные даты, которые взяты без соображений устойчивости политического процесса в Сирии".

"Это должно остаться в прошлом. Мы ведем речь об очень серьезном деле – о том, чтобы провести реформы, провести конституционную реформу. В нашем представлении это должно помочь надолго стабилизировать ситуацию в Сирии, вывести ее на мирный путь после стольких лет трагических событий и борьбы с терроризмом. Ответственность очень большая, и сводить к каким-то конкретным датам просто нецелесообразно и неразумно", — добавил замминистра.

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