МИД России прокомментировал формирование конституционного комитета Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Формируя конституционный комитет Сирии, нельзя навязывать готовые рецепты, надо исходить из интересов всех сирийцев, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, сформировать конституционный комитет Сирии нужно, "отталкиваясь от решений конгресса сирийского национального диалога в Сочи и отталкиваясь от положений резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

"Делать это мы предлагаем тщательно и надежно, получив такие результаты, которые устроили бы в первую очередь сирийцев и были бы ими приняты. В конечном счете, речь идёт о таком политическом процессе, который ведет и делает сам сирийский народ. Очень важно поэтому не навязывать какие-то готовые рецепты, которые ещё к тому же могут быть и не приняты сирийцами, а чётко улавливать интересы всех без исключения сирийцев, к какой бы конфессии или этносу они бы ни принадлежали", — заявил Вершинин.

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

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