В Сирии сохраняется угроза провокации с химоружием, заявили в МИД

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Угроза провокации с применением химического оружия, чтобы впоследствии Вашингтон смог использовать ее как предлог для удара по Сирии, сохраняется, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"У нас очень четкая позиция в том, что касается возможных провокаций, направленных на то, чтобы обвинить правительство Сирии в применении химических отравляющих веществ. И эта позиция уже имеет свою историю. Все последние месяцы, особенно в связи с той интенсивной информационной кампанией, во многом направленной против Сирии и России вокруг Идлиба, мы предупреждали всех, что провокации возможны. Нам поступала информация о том, что такие провокации возможны. До сих пор, я считаю, что угроза этого не снята, поэтому надо быть чрезвычайно внимательным ко всем действиям, которые могут вызвать обвал событий", — сказал Вершинин.

"Мы считаем неприемлемым подобные провокации, ни использование их с тем, чтобы нанести агрессивный удар, подобный тому, который был нанесен в апреле", — добавил он.

О том, что боевики готовятся к новой провокации с инсценировкой химической атаки, еще в августе заявлял официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже в российском Центре по примирению враждующих сторон сообщили, что террористы в Сирии готовятся реально применить отравляющие вещества на основе хлора против участников постановочной съемки, чтобы затем обвинить в химической атаке правительственную армию. Боевики доставили две емкости с отравляющим веществом на основе хлора в Джиср-Эш-Шугур специально для "натуральности" съемок провокации с химатакой, чтобы потом все отснятые видео передать в редакции телеканалов, отмечали в центре.

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