МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Военное присутствие США на территориях к востоку от реки Евфрат в Сирии и районе Эт-Танфа дестабилизирует ситуацию, осложняя политический процесс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Он напомнил, что США сохраняют свое незаконное присутствие в Сирии на этих территориях к востоку от Евфрата и на территориях вокруг Эт-Танфа.

"Мы постоянно говорим и подтверждаем, что американцы все-таки должны уйти оттуда, они находятся там на незаконных основаниях, и, наверное, их военное пребывание далеко не облегчает процесс политического урегулирования в Сирии, только дестабилизирует ситуацию", — сказал Вершинин.

Ситуация в районе гарнизона Ат-Танф ранее не раз вызывала обеспокоенность у российских военных. По их данным, под руководством инструкторов США там проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против властей Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска.

* Террористическая группировка ИГ запрещена в России.

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