Россия предостерегла от попыток дестабилизировать ситуацию в Алеппо

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Москва предостерегает от попыток дестабилизировать ситуацию в сирийском Алеппо путем подпитки радикальных элементов оружием, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Алеппо находится в непосредственной близости от зоны деэскалации в Идлибе. В Алеппо проходят хорошие процессы реконструкции, там начато восстановление многих зданий. Я думаю, что было бы последним делом, неконструктивным делом настроить кого-либо против другого, тем более подпитывать какие-либо радикальные элементы — неважно, какие они могут быть – оружием", — заявил Вершинин.

По его словам, сейчас главное — это восстановление. "Восстановление и политическое, и материальное Сирии, тех объектов инфраструктуры, которые необходимы всем сирийцам — будь они курды, будь они арабы, или кто-то другой", — добавил замминистра.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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