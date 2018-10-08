В МИД России прокомментировали возможность военных действий в Идлибе

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, говоря о возможности масштабных военных действий в сирийском Идлибе, заявил, что в случае необходимости речь может идти о точечных операциях.

"Мы рассчитываем, что не будет страданий мирного населения, связанных с масштабными действиями", — сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о точечных операциях, Вершинин сказал: "Бесспорно".

Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции. После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.

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