МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Военные России и Турции ведут работу со "здравомыслящей вооруженной оппозицией" в Идлибе по примирению, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Большую работу ведут турецкие военные, немалую работу ведут и наши военные", — сказал он.

Вершинин напомнил, что у стран есть опыт работы в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, где "благодаря очень четкой работе с вооруженными оппозиционерами, благодаря работе с населением, удалось безболезненно покончить с террористическим присутствием на этой части сирийской земли".

"У нас использовался такой метод как примирение. Это очень важно и, наверное, оптимально, когда через переговоры здравомыслящая военная оппозиция переходит к пониманию того, что это их Родина, их страна, и нельзя вести борьбу против своего народа. Это тоже будет использоваться и используется уже в Идлибе", — добавил замминистра.

Отвечая на вопрос, идут ли переговоры о примирении, он сказал, что "контакты идут постоянно".

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения всех оппозиционных группировок. При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

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