МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Военные России и Турции ведут работу со "здравомыслящей вооруженной оппозицией" в Идлибе по примирению, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Вершинин напомнил, что у стран есть опыт работы в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, где "благодаря очень четкой работе с вооруженными оппозиционерами, благодаря работе с населением, удалось безболезненно покончить с террористическим присутствием на этой части сирийской земли".
"У нас использовался такой метод как примирение. Это очень важно и, наверное, оптимально, когда через переговоры здравомыслящая военная оппозиция переходит к пониманию того, что это их Родина, их страна, и нельзя вести борьбу против своего народа. Это тоже будет использоваться и используется уже в Идлибе", — добавил замминистра.
Отвечая на вопрос, идут ли переговоры о примирении, он сказал, что "контакты идут постоянно".
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