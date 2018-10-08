Вершинин рассказал о ситуации с размежеванием оппозиции и боевиков в Идлибе

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Турция серьезно занимается вопросом размежевания оппозиции и боевиков в сирийском Идлибе, Россия надеется на результат, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По итогам переговоров президентов России и Турции в Сочи 17 сентября был подписан меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Согласно документу, стороны должны создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками с выводом оттуда радикально настроенных боевиков. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

"По документу большие задачи возлагаются на турецкую сторону. Через свои контакты, а они у нас хорошие и по линии военных и по дипломатической линии, мы знаем, что турецкая сторона этим серьезно занимается", — сказал Вершинин.

"Мы хотели бы видеть хорошие результаты от этих усилий, потому что, честно сказать, вопрос размежевания между террористами и вооруженной оппозицией, которая бы выбрала, в конечном счете, путь политического урегулирования – вопрос очень сложный", — добавил высокопоставленный дипломат.

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