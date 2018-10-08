Замглавы МИД рассказал о выполнении меморандума по Идлибу

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Меморандум России и Турции по Идлибу выполняется, атмосфера поменялась к лучшему и активизировался политический процесс, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы считаем, что этот меморандум стал важной вехой, он сейчас выполняется. Атмосфера во многом поменялась к лучшему. Есть возможность не только снизить страдания людей в Сирии, прежде всего в Идлибе, где террористы буквально контролируют каждое движение мирного населения, создавая невыносимые для них условия. Но и в целом позволило создать условия для активизации политического процесса", — заявил Вершинин.

По итогам переговоров президентов России и Турции Сочи 17 сентября, стороны приняли меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Согласно документу, в провинции вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками создается демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков и тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульный группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

В интересах обеспечения свободного передвижения жителей и товаров также планируется восстановить транзитные сообщения по трассам Алеппо – Латакия и Алеппо – Хама до конца 2018 года.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>