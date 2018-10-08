В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 18 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — три, сообщается в понедельник в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 18 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 16, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях: Алеппо – один, Хама – два", — говорится в документе.

Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. В лагере беженцев в двух километрах южнее населенного пункта Рсас провинции Эс-Сувейда выдано 300 продовольственных наборов весом 1,29 тонны.

В Минобороны также отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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