Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе

ДАМАСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" западных государств по поводу ситуации в Идлибе.
Президент также обозначил сирийскую позицию по соглашению России и Турции об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что договоренность, позволившая избежать кровопролития, носит временный характер.
"Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — резюмировал глава государства.
Ситуация в Идлибе
В Идлибе находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда других группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.
Западные государства, в свою очередь, выступают против военной операции в Идлибе. При этом игнорируются заявления России и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов
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