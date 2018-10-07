Асад объяснил "истерию" Запада вокруг ситуации в Идлибе

ДАМАСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад объяснил "истерию" западных государств по поводу ситуации в Идлибе.

По мнению главы государства, исход борьбы за провинцию, северо-западная часть которой не находится под контролем официального Дамаска, имеет судьбоносный характер для Запада. Асад отметил, что победа правительственных сил в борьбе за Идлиб разрушит планы западных стран по Сирии.

Президент также обозначил сирийскую позицию по соглашению России и Турции об установлении демилитаризованной зоны в Идлибе. Он отметил, что договоренность, позволившая избежать кровопролития, носит временный характер.

"Эта провинция, как и другие, остающиеся под контролем террористов, вернется под контроль государства", — резюмировал глава государства.

Ситуация в Идлибе

В середине сентября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Идлибе демилитаризованной зоны. Как отметили иранские власти, это соглашение позволило избежать конфликта в провинции

В Идлибе находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда других группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

Западные государства, в свою очередь, выступают против военной операции в Идлибе. При этом игнорируются заявления России и партнеров по астанинскому процессу о том, что Идлиб стал последним оплотом террористов