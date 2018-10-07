В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 100 беженцев

Сирийские дети в лагере беженцев на севере Ливана. Архивное фото

Сирийские дети в лагере беженцев на севере Ливана. Архивное фото

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Почти 100 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 93 беженца (женщин – 27, детей – 48)", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 302 человека.

За прошедшие сутки российской стороной проведены три гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Латакия и Дэйр-эз-Зор, в ходе которых нуждающимся выданы продовольственные наборы.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР за сутки разминировали 6 гектаров территорий в населенных пунктах Джуб-Эль-Джара, Телль-Дау провинции Хомс и Шаукатлия, Уфания, Хадар, Эль-Османия провинции Эль-Кунейтра.

"Обнаружено и уничтожено 41 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе 6 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении.

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