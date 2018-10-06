В России готовы помочь Сирии с реконструкцией очистных сооружений

ДАМАСК, 6 окт — РИА Новости. Специализирующаяся на гидроизоляции группа компаний "Пенетрон-Россия" намерена помочь Сирии и построить новые очистные сооружения или реконструировать имеющиеся, заявил РИА Новости руководитель отдела международных проектов ГК Денис Шмыков.

Шмыков рассказал агентству на полях выставки Rebuild Syria, посвящённой восстановлению страны после кризиса, что в ходе участия в выставке много общался с представителями сирийских компаний и местными жителями.

"У Сирии лет через пять будет катастрофа с питьевой водой, если они не будут заниматься очистными сооружениями. Все их очистные (сооружения) 1980-х годов, они это видят и уже нервничают. Мы сейчас в этом направлении работаем, у ГК "Пенетрон" большой опыт в работе с очистными в России", — заявил Шмыков.

"Есть возможность использовать этот опыт и обмениваться с сирийскими друзьями этим опытом", — отметил он. По его словам, компания хочет работать над реконструкцией очистных сооружений Сирии.

"Мы собираемся там работать, нам надо самое главное — понять, каков план действий, что нужно реконструировать, и нужно ли", — заявил Шмыков. В качестве примера он привел реку Барада в Дамаске: по его словам, реконструировать очистные сооружения на данной реке смысла уже нет. Река в пределах города сильно загрязнена.

"Нужны новые очистные, гораздо больше. Какие — нужно понять, нужно техзадание, а потом уже строить. Нужна помощь как российского, так и сирийского правительства, понять, будет ли дорожная карта между правительствами. Как только мы это поймем — будем уже тут очистные строить", — заключил собеседник агентства.

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