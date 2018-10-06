В России готовы помочь Сирии с реконструкцией очистных сооружений

ДАМАСК, 6 окт — РИА Новости. Специализирующаяся на гидроизоляции группа компаний "Пенетрон-Россия" намерена помочь Сирии и построить новые очистные сооружения или реконструировать имеющиеся, заявил РИА Новости руководитель отдела международных проектов ГК Денис Шмыков.
"У Сирии лет через пять будет катастрофа с питьевой водой, если они не будут заниматься очистными сооружениями. Все их очистные (сооружения) 1980-х годов, они это видят и уже нервничают. Мы сейчас в этом направлении работаем, у ГК "Пенетрон" большой опыт в работе с очистными в России", — заявил Шмыков.
"Есть возможность использовать этот опыт и обмениваться с сирийскими друзьями этим опытом", — отметил он. По его словам, компания хочет работать над реконструкцией очистных сооружений Сирии.
"Нужны новые очистные, гораздо больше. Какие — нужно понять, нужно техзадание, а потом уже строить. Нужна помощь как российского, так и сирийского правительства, понять, будет ли дорожная карта между правительствами. Как только мы это поймем — будем уже тут очистные строить", — заключил собеседник агентства.
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