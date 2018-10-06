МИД рассказал о работе по созданию конституционной комиссии в Сирии

РОДОС (Греция), 6 окт — РИА Новости. Работа по созданию сирийской конституционной комиссии активизируется, осталось согласовать список представителей гражданского общества, заявил РИА Новости спецпредставитель президента, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Сейчас активизируется работа по созданию конституционной комиссии в Женеве. Сирийское правительство дало своих кандидатов, сирийская оппозиция дала своих кандидатов. Сейчас вопрос в том, кто будет представлять так называемую третью треть: гражданское общество", — сказал Богданов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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