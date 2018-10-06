МИД призвал к взвешенным действиям при реализации договоренности по Идлибу

РОДОС (Греция), 6 окт — РИА Новости. Договоренность по сирийскому Идлибу хотелось бы реализовать быстрее, но важно действовать взвешенно, избегая потерь среди мирного населения, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Те меры, которые уже предприняты для создания зоны деэскалации и демилитаризованной зоны в Идлибе, это был очень большой успех с точки зрения предотвращения и недопущения очень многих жертв — как со стороны мирного населения, так и со стороны сирийских военнослужащих. И даже представителей вооруженной оппозиции, которые, если говорить о других зонах деэскалации, по сути дела, прекративших процесс своего существования — они согласились на процесс примирения, на урегулирование своего статуса, — я имею в виду вернуться к мирной жизни", — сказал Богданов в кулуарах Международного форума "Диалог цивилизаций".

"Какими темпами это пойдет — это уже другой вопрос. Конечно, нам хотелось бы, с одной стороны, сделать намного быстрее все то, что я сказал, но, с другой стороны, очень аккуратно и очень взвешенно, сохраняя взаимопонимание в рамках астанинского процесса с нашими турецкими партнерами. И, главное, избегая потерь среди мирного населения", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

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