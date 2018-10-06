Глава компании Elettronica Veneta выступил против антисирийских санкций

ДАМАСК, 6 окт — РИА Новости. Директор крупной итальянской фирмы Elettronica Veneta по производству учебного лабораторного оборудования Марио Гонзага высказался против европейской санкционной политики в отношении Сирии.

Фирма занимается проектированием, производством и установкой лабораторного оборудования для учебных заведений. Компания работает более чем в 130 странах. В Сирии ее продукция есть в Дамаске, Алеппо, Хаме, Латакии, Дераа, Тартусе, Эс-Сувейде и Хомсе.

"Все запреты и санкции — это политические запреты, с которыми мы не согласны. И поэтому мы хотим снова работать в Сирии, и поэтому мы решили оказать нашу поддержку Сирии. Я не согласен с позицией итальянского правительства, мне не нравится эмбарго", — сказал журналистам директор компании Марио Гонзага на полях выставки Re-Build Syria, посвященной восстановлению страны после кризиса.

Открывшаяся во вторник выставка Re-Build Syria проходит в Дамаске в четвертый раз. В выставке, заканчивающей работу в субботу, принимают участие 270 компаний из 29 стран, в том числе России, сообщают организаторы.

В конце мая 2018 года Евросоюз еще на год продлил санкции против властей Сирии. Они включают нефтяное эмбарго, ограничения на определенные инвестиции, замораживание активов сирийского Центрального банка, находящихся в Евросоюзе, экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для внутренних репрессий, а также на оборудование и технологии для мониторинга или перехвата данных в интернете и с помощью телефонной связи.