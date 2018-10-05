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Война в Сирии
Война в Сирии

Иранский производитель готов поставить Дамаску вагоны для метро

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© Фото : SANAДамаск, Сирия. Архивное фотоДамаск, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA

ДАМАСК, 5 окт — РИА Новости. Иранский производитель железнодорожных вагонов Wagon Pars ведет переговоры с сирийскими властями по поставкам своей продукции, при необходимости компания готова поставить вагоны для метро Дамаска, заявил РИА Новости менеджер по экспорту компании Мухаммад Мирзаи.

Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В Дамаске восстановили движение поездов по популярному направлению
Wagon Pars является "первым и крупнейшим" производителем пассажирских и товарных вагонов в Иране, сообщил Мирзаи на полях выставки Rebuild Syria, посвященной восстановлению Сирии.

"Перед кризисом мы поставили Сирии всего тысячу грузовых вагонов Сирийским железным дорогам (СЖД), сейчас мы уверены, что им нужно обновить железнодорожный состав", — заявил он. "Переговоры с СЖД ведутся, надеемся в ближайшем будущем заключить контракты", — отметил Мирзаи. Он добавил, что компания готова поставить Сирии и грузовые, и пассажирские вагоны.

Мирзаи сообщил, что компания "конечно же" готова поставить вагоны в случае возобновления проекта строительства метрополитена в Дамаске. "У нас есть хороший опыт работы в этой сфере — мы поставляли вагоны в тегеранское метро, мы готовы к переговорам по этому вопросу с сирийским правительством", — отметил Мирзаи.

Дамаск, Сирия. 18 сентября 2018
© Фото : SANA
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Власти Дамаска намеревались строить метрополитен в городе в 2007 году, получив от ЕС от Европейского банка реконструкции и развития грант на сумму 2,5 миллиона евро на изучение технических, организационных и финансовых параметров. Глава исследовательской группы Муфид Хабиб тогда сообщал, что разрабатываемая линия метро будет проложена от района аль-Муаддамия на западе Дамаска до района Кабун на северо-востоке, и ее протяженность составит 14,5 километра.

Глава дамасского филиала СЖД Ридван Тикрити ранее сообщил РИА Новости, что российские компании безусловно будут принимать участие в восстановлении железных дорог САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

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