Россия рассчитывает на помощь ООН с сирийскими беженцами, заявили в МИД

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на активизацию усилий Управлению верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и других международных структур в деле оказания помощи в возвращении сирийских беженцев и их реинтеграции на родине, сообщает МИД РФ.

"В июле этого года РФ выступила с инициативой по добровольному возвращению беженцев в Сирию, что стало возможным в результате успешных действий при поддержке российских ВКС по ликвидации террористических формирований на большей части территории Сирии. Исходим из того, что возвращение сирийцев позволит им включиться в постконфликтное восстановление своей страны и снимет нагрузку с принимающих государств. Рассчитываем на активизацию усилий УВКБ и других международных структур в деле оказания помощи в возвращении сирийских беженцев и их реинтеграции на родине", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России о 69-й сессии Исполнительного комитета программы верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая прошла 1-5 октября в Женеве.