Франция призвала к соблюдению сочинских договоренностей по Идлибу

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция призывает к соблюдению сочинских договоренностей по сирийскому Идлибу и скорейшему запуску конституционного комитета Сирии, заявил журналистам представитель французского МИД.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. В Тегеране отметили, что соглашение РФ и Турции по Сирии помогло предотвратить войну в Идлибе.

"Франция призывает к тому, чтобы сочинское соглашение выполнялось в полной мере всеми сторонами, в том числе режимом Дамаска и его союзниками, и к гарантиям длительного прекращения огня в регионе Идлиба", — сказал представитель МИД Франции.

Кроме того, Париж призывает к скорейшему запуску конституционного комитета, созданного под эгидой ООН, отметил он.

"Франция преследует две срочные цели в отношении ситуации в Идлибе. С одной стороны, избежать наступления режима и его союзников, которое может привести к гуманитарной, миграционной катастрофе и катастрофе в сфере безопасности с недопустимыми последствиями для региона и для Европы, а с другой стороны, создать условия для возрождения политического процесса", — подчеркнул представитель французского министерства.