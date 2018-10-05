Франция призвала к соблюдению сочинских договоренностей по Идлибу

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция призывает к соблюдению сочинских договоренностей по сирийскому Идлибу и скорейшему запуску конституционного комитета Сирии, заявил журналистам представитель французского МИД.
"Франция призывает к тому, чтобы сочинское соглашение выполнялось в полной мере всеми сторонами, в том числе режимом Дамаска и его союзниками, и к гарантиям длительного прекращения огня в регионе Идлиба", — сказал представитель МИД Франции.
"Франция преследует две срочные цели в отношении ситуации в Идлибе. С одной стороны, избежать наступления режима и его союзников, которое может привести к гуманитарной, миграционной катастрофе и катастрофе в сфере безопасности с недопустимыми последствиями для региона и для Европы, а с другой стороны, создать условия для возрождения политического процесса", — подчеркнул представитель французского министерства.