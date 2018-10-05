МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главарь террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади чуть не погиб при недавнем ударе иранских военных по территории Сирии, его спасло опоздание на встречу боевиков, сообщает портал Baghdad Today со ссылкой на командира в иракском народном ополчении Джаббара аль-Маамури.
"Удар Ирана <…> был нацелен на важное собрание так называемого "совета войны". Абу Бакр аль-Багдади на него ехал", — заявил иракский командир.
Не уточняя источник информации, он отметил, что Аль-Багдади спасся, так как опоздал на несколько минут.
По его словам, погибли три "главаря первого звена" в ИГ*, в том числе вероятный заместитель аль-Багдади, а также несколько других командиров группировки.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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