СМИ: в Сирии главарь ИГ* спасся от ракетного удара, опоздав на встречу

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главарь террористической группировки ИГ* Абу Бакр аль-Багдади чуть не погиб при недавнем ударе иранских военных по территории Сирии, его спасло опоздание на встречу боевиков, сообщает портал Baghdad Today со ссылкой на командира в иракском народном ополчении Джаббара аль-Маамури.

В понедельник сайт иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Sepah News сообщил, что воздушно-космическая дивизия КСИР нанесла ракетный удар на восточном берегу реки Евфрат в Сирии по организаторам теракта в иранском городе Ахваз. По данным издания, тогда ликвидировали большое число террористов.

"Удар Ирана <…> был нацелен на важное собрание так называемого "совета войны". Абу Бакр аль-Багдади на него ехал", — заявил иракский командир.

Не уточняя источник информации, он отметил, что Аль-Багдади спасся, так как опоздал на несколько минут.

По его словам, погибли три "главаря первого звена" в ИГ*, в том числе вероятный заместитель аль-Багдади, а также несколько других командиров группировки.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.