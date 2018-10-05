Россия призвала Запад не выдвигать условия при оказании гумпомощи Сирии

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Россия призывает своих западных партнеров отказаться от выдвижения условий для оказания гуманитарной помощи Сирии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Вы знаете нашу позицию – она состоит в том, что нельзя ставить политических условий на пути неотложной гуманитарной помощи. Нельзя увязывать ее с какими-то условиями, которые не связаны с такими задачами, как гуманитарное разминирование и просто предоставление продовольствия для людей и оказание им помощи медикаментами. Мы за то, чтобы такая помощь оказывалась всем сирийцам без исключения", — сказал он.

"И мы призываем к этому наших западных партнеров и партнеров в регионе", — добавил Вершинин.