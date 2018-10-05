Ряд стран рассматривает вопрос помощи возвращающимся в Сирию беженцам

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Ряд стран Европы рассматривают вопрос оказания помощи возвращающимся в Сирию беженцам, в частности, в строительстве домов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Ряд стран Европы начинают думать о том, чтобы помочь переселенцам, помочь возвращающимся беженцам построить дома. Думаю, сдвиги в этом последуют. По крайней мере, мы будем призывать и этому способствовать", — сказал он.

Вершинин уточнил, что в числе этих государств "Польша и другие страны, которые начинают уже оказывать эту поддержку, и она идет на территории подконтрольные как правительству, так и на другие территории".

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