Россия прорабатывает созыв международной конференции по сирийским беженцам

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос созыва международной конференции по сирийским беженцам, но временных рамок ее проведения пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нам кажется, такая международная конференция была бы очень важна и востребована. Вопрос возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего проживания важнейший. Это ведь не только рабочая сила, а люди, которые приобретают уверенность в своей родине, возвращаются на свою родину", — сказал он.
По словам Вершинина, Москва серьезно настроена на проведение такой конференции, она могла бы "дать серьезный импульс к тому, чтобы снять озабоченности тех, кто говорит, что еще не время для возврата беженцев, и чтобы снять озабоченности у самих беженцев – есть условия и можно возвращаться".
"Мы сейчас в самом начале процесса проработки. Конкретные вопросы этой идеи мы только прорабатываем. Временных рамок пока нет. Но мы рассчитываем на понимание международного сообщества", — заключил замглавы МИД РФ.
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