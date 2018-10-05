Россия прорабатывает созыв международной конференции по сирийским беженцам

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Москва прорабатывает вопрос созыва международной конференции по сирийским беженцам, но временных рамок ее проведения пока нет, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что в Сирии пройдет международная конференция по беженцам, куда пригласят заинтересованные страны и представителей ООН. Кроме того, страны-гаранты астанинского процесса – Россия, Турция и Иран – договорились на саммите в Тегеране, который прошел в начале сентября, рассмотреть возможность созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам

"Нам кажется, такая международная конференция была бы очень важна и востребована. Вопрос возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в места своего проживания важнейший. Это ведь не только рабочая сила, а люди, которые приобретают уверенность в своей родине, возвращаются на свою родину", — сказал он.

По словам Вершинина, Москва серьезно настроена на проведение такой конференции, она могла бы "дать серьезный импульс к тому, чтобы снять озабоченности тех, кто говорит, что еще не время для возврата беженцев, и чтобы снять озабоченности у самих беженцев – есть условия и можно возвращаться".

"Мы сейчас в самом начале процесса проработки. Конкретные вопросы этой идеи мы только прорабатываем. Временных рамок пока нет. Но мы рассчитываем на понимание международного сообщества", — заключил замглавы МИД РФ.

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