Турция заверила Москву, что борется с терроризмом в Африне

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Турция заверила Москву, что борется с терроризмом в сирийском Африне, Россия приняла к сведению аргумент Анкары о необходимости обеспечить свою безопасность, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы очень серьезно восприняли те заявления, которые получили от турецкой стороны, когда они реализовывали свои действия на этой территории. Мы приняли к сведению, что турки пришли туда с тем, чтобы бороться с терроризмом, чтобы обеспечить свои национальные интересы безопасности. Мы с уважением относимся к этому", — сказал Вершинин.

В то же время он отметил, что в Москве относятся с уважением и "к тому, что нами не раз было заявлено вместе с Турцией – и в астанинском формате, и в двустороннем – что мы уважаем и поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Сирии".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА.

Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии. Коалиция США также призвала Турцию к сдержанности и заявила, что операция в Африне "отвлекает" от борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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