В МИД России выразили надежду, что курды и Дамаск смогут договориться

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Контакты между курдами и Дамаском идут, Москва надеется, что стороны придут к взаимопониманию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Контакты, насколько мне известно, какие-то между курдами и Дамаском существуют, проводились, и мы хотели бы, чтобы было какое-то взаимопонимание", — сказал он.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями.