Более 160 человек за сутки вернулись из Ливана в Сирию

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Более 160 человек вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ в субботу.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 162 беженца (женщин – 50, детей – 79)", — говорится в документе.

Также сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 340 человек.

Добавляется, что за прошедшие сутки в Слиме провинции Эс-Сувейда российская сторона провела одну гуманитарную акцию, в ходе которой выдала 300 продовольственных наборов общим весом 1,29 тонны. Кроме того, фонд имени А. Кадырова в Алеппо выдал сирийским гражданам одну тонну хлеба и оказал адресную благотворительную помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР.

Кроме того, инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии, за сутки уничтожены 30 взрывоопасных предметов, в том числе 12 самодельных взрывных устройств.

"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джуб-Эль-Джаре, Телль-Дау (провинция Хомс), Шаукатлии, Уфании, Хадаре, Эль-Османии (провинция Эль-Кунейтра). Разминировано: шесть гектаров территории, семь зданий и один километр дорог", — добавляется в бюллетене.

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