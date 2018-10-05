Ситуация в Сирии стабилизируется благодаря усилиям России, заявил Богданов

РОДОС (Греция), 5 окт — РИА Новости. Ситуация в Сирии стабилизируется благодаря усилиям России, удалось создать условия для политического урегулирования, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Михаил Богданов. © AFP 2018 / Louai Beshara В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

"Стремление (запада) навязывать другим народам чуждые им модели и ценности привело к росту насилия на обширном ближневосточном пространстве… весьма неблагоприятная ситуация сложилась в Сирии. К счастью благодаря энергичным военным и дипломатическим усилиям России удалось остановить экспансию террористов в этой стране, предотвратить ее распад, создать условия для устойчивого политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН",- сказал Богданов, выступая на Международном форуме "Диалог цивилизаций".