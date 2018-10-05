В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, турецкая сторона — одно, сообщается в пятницу в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь случаев стрельбы в провинции Латакия. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Хама", — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что в течение дня центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена одна гуманитарная акция.

В ведомстве отметили, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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