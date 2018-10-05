Текстильная фабрика в Латакии обеспечивает беженцев рабочими местами

ЛАТАКИЯ (Сирия), 5 окт — РИА Новости. Сирийская государственная текстильная фабрика в провинции Латакия, восстанавливающая довоенные показатели производства, обеспечивает беженцев рабочими местами и временным жильем.

Во время боевых действий объемы этого производства сократились, но сейчас на фабрике планируют выйти на довоенные показатели. Предприятие является государственным и получает значительную финансовую поддержку, недавно фабрика получила средства на новое оборудование.

На этой фабрике делают несколько видов тканей, в том числе из местного хлопка. Завод получает много заказов и уже работает в две смены. Во время войны здесь стали делать военную форму. В скором времени на предприятии планируют запустить линию по пошиву джинсовой одежды.

Директор фабрики Харес Мархлюф учился в Волгограде на инженера-металлурга, но, вернувшись в Сирию, пошел в легкую промышленность. Он рассказал журналистам, что его предприятие работает по международным стандартам.

"Во время войны было трудно работать, очень трудно. Сейчас работаем нормально. Это благодаря нашей и вашей (сирийской и российской — ред.) армиям", — сказал он.

На этой фабрике, как и на многих других предприятиях в Сирии, обеспечивают беженцев работой и временным жильем. Малик Алия работает здесь электриком, во время войны он бежал с семьей в Латакию из Дейр-эз-Зора.

"С моей специальностью я востребован всегда. Сейчас в Латакии я работаю на нескольких предприятиях. Тяжелый труд — с утра до вечера, но по-другому семью не прокормить", — заявил он.