Более 400 человек вернулись за сутки из Ливана в Сирию

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

Долина Бекаа в Ливане, где размещены лагеря для сирийских беженцев. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 400 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Дабусия" вернулись 454 беженца (женщин – 135, детей – 231)", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 254 жителя Сирии. За прошедшие сутки российской стороной были проведены две гуманитарные акции, где нуждающимся жителям Сирии было выдано 4,75 тонн продовольствия.

Также инженерные подразделения продолжают разминирование местности и объектов в Сирии: за сутки были выполнены задачи по разминированию местности и объектов в Седжар, Кормос (провинция Хомс), Шаукатлия, Уфания, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра). Было разминировано 6 гектаров территории и 7 зданий.

Согласно информации Центра, было обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов, в том числе 7 самодельных взрывных устройств.

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