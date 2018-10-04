Более 400 человек вернулись за сутки из Ливана в Сирию

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Более 400 беженцев вернулись из Ливана в Сирию за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 254 жителя Сирии. За прошедшие сутки российской стороной были проведены две гуманитарные акции, где нуждающимся жителям Сирии было выдано 4,75 тонн продовольствия.
Согласно информации Центра, было обнаружено и уничтожено 38 взрывоопасных предметов, в том числе 7 самодельных взрывных устройств.
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