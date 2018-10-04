Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН

ООН, 4 окт — РИА Новости. Около 13 миллионов сирийцев на данный момент нуждаются в гуманитарной помощи, разрешить эту проблему можно будет не раньше 2019 года, сообщил в четверг на брифинге гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари.

"Сейчас мы имеем от 12 до 13 миллионов людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, мы не думаем, что ситуацию удастся разрешить к 2019 году, а может и к 2020-21 годам, у нас 6,2 миллиона внутренне перемещенных лиц, они сконцентрированы в районах Алеппо, Дамаска и Идлиба, почти 1,2 миллиона человек переместились в течение этого года", — рассказал Аль-Заатари.

"Почти 1 миллион человек вернулись в свои дома, но большинство из них — перемещавшиеся внутри страны люди, а тех, кто вернулся в страну, намного-намного меньше", — сообщил представитель ООН.

"Согласно плану по возвращению жителей, мы просили 3,4 миллиарда долларов на эти цели, сейчас у нас есть 45% этой суммы — почти 1,5 миллиарда", — сказал Аль Заатари.

Он добавил, что "мы считаем, что беженцы должны принимать свои решения о возвращении на добровольной основе, с тем, чтобы самостоятельно оценивать ситуацию".

По его словам, ООН никого не призывает возвращаться, однако, если люди возвращаются, "мы можем им помочь".

Аль-Заатари заключил, что для всемирной организации главное "это чувство безопасности тех, кто хочет вернуться".