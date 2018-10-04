Около 13 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, заявили в ООН

ООН, 4 окт — РИА Новости. Около 13 миллионов сирийцев на данный момент нуждаются в гуманитарной помощи, разрешить эту проблему можно будет не раньше 2019 года, сообщил в четверг на брифинге гуманитарный координатор ООН в Сирии Али Аль-Заатари.
"Почти 1 миллион человек вернулись в свои дома, но большинство из них — перемещавшиеся внутри страны люди, а тех, кто вернулся в страну, намного-намного меньше", — сообщил представитель ООН.
"Согласно плану по возвращению жителей, мы просили 3,4 миллиарда долларов на эти цели, сейчас у нас есть 45% этой суммы — почти 1,5 миллиарда", — сказал Аль Заатари.
По его словам, ООН никого не призывает возвращаться, однако, если люди возвращаются, "мы можем им помочь".
Аль-Заатари заключил, что для всемирной организации главное "это чувство безопасности тех, кто хочет вернуться".
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