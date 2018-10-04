ОЗХО-ООН намерены проверить в Сирии объекты "Барза" и "Джамрайя"

ООН, 4 окт — РИА Новости. Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН выбрал для проверки на наличие химического оружия в Сирии научно-исследовательские центры "Барза" и "Джамрайя", говорится в очередном докладе генерального директора Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариаса.

"Секретариат находится в процессе планирования последующих инспекций, которые будут проведены на объектах ЦНИИ "Барза" и "Джамрайя", — говорится в документе. Там напоминается, что в ноябре 2015 года был создан целевой фонд для миссий в Сирии с целью поддержки миссий ОЗХО и других видов деятельности.

"По состоянию на отчетную дату настоящего доклада общие взносы в этот фонд составили 17,2 миллиона евро", — говорится в отчете.

В документе уточняется, что соглашения о взносах были заключены с Германией, Канадой, Монако, Новой Зеландией, Республикой Корея, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Финляндией, Францией, Чили, Швейцарией, Швецией и Европейским союзом.

Кроме того, "в соответствии с трехсторонним соглашением Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов продолжает оказывать поддержку миссии ОЗХО в Сирийской Арабской Республике и по состоянию на отчетную дату настоящего доклада в составе миссии ОЗХО в САР находился один сотрудник ОЗХО", — добавляется в отчете.

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