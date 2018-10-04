ОЗХО-ООН намерены проверить в Сирии объекты "Барза" и "Джамрайя"

ООН, 4 окт — РИА Новости. Совместный механизм Организации по запрещению химического оружия и ООН выбрал для проверки на наличие химического оружия в Сирии научно-исследовательские центры "Барза" и "Джамрайя", говорится в очередном докладе генерального директора Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариаса.
"По состоянию на отчетную дату настоящего доклада общие взносы в этот фонд составили 17,2 миллиона евро", — говорится в отчете.
Кроме того, "в соответствии с трехсторонним соглашением Управление Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов продолжает оказывать поддержку миссии ОЗХО в Сирийской Арабской Республике и по состоянию на отчетную дату настоящего доклада в составе миссии ОЗХО в САР находился один сотрудник ОЗХО", — добавляется в отчете.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>