Делегация из Сирии проводит переговоры в Пхеньяне с коллегами из КНДР

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Делегация сирийского парламента проводит переговоры в Пхеньяне со своими коллегами из Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, сообщается в пресс-релизе законодательного органа САР.
В свою очередь вице-спикер сирийского парламента Недждет Анзор отметил, что Сирия продолжает действовать согласно трем приоритетам: "борьба с терроризмом, закрепление основ примирения на местах и восстановление всего уничтоженного террористами за счет национальных кадров и поддержки друзей", сообщается в релизе.
В четверг делегация САР встретилась с председателем ВНС КНДР Чхве Тхэ Боком. Бок призвал укреплять отношения стран, сообщает агентство SANA. Делегация также посетила завод тканей.