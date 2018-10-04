Делегация из Сирии проводит переговоры в Пхеньяне с коллегами из КНДР

ДАМАСК, 4 окт – РИА Новости. Делегация сирийского парламента проводит переговоры в Пхеньяне со своими коллегами из Верховного народного собрания (ВНС) КНДР, сообщается в пресс-релизе законодательного органа САР.

Вице-спикер ВНС КНДР Ан Дон Чхун на встрече с сирийской делегацией в среду заявил, что визит в это время символизирует тесные связи стран и отметил смелость сирийского народа в борьбе с терроризмом.

В свою очередь вице-спикер сирийского парламента Недждет Анзор отметил, что Сирия продолжает действовать согласно трем приоритетам: "борьба с терроризмом, закрепление основ примирения на местах и восстановление всего уничтоженного террористами за счет национальных кадров и поддержки друзей", сообщается в релизе.

Анзор отметил, что одной из целей визита делегации является намерение почерпнуть нечто полезное из опыта КНДР в различных сферах. Глава ассоциации дружбы парламентов САР и КНДР Рияд Тавуз в свою очередь отметил тесные связи между странами, поддерживают которые в том числе лидеры стран Башар Асад и Ким Чен Ын.

В четверг делегация САР встретилась с председателем ВНС КНДР Чхве Тхэ Боком. Бок призвал укреплять отношения стран, сообщает агентство SANA. Делегация также посетила завод тканей.