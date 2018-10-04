США должны дать гарантии допуска гумгрузов в Рукбан в Сирии, заявили в МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. США должны дать гарантии не только на словах о допуске гуманитарных грузов в лагерь "Рукбан" в Сирии, разговор об этом идет и по линии ООН, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, решение проблем, связанных с лагерем "Рукбан", упирается в то, что "эта территория контролируется американцами".

"Поэтому гуманитарный конвой пройдет, допустим, по сирийской территории, но он неизбежно подойдет к территории, на расстоянии 55 километров от центра Эт-Танф, которая контролируется американцами. Здесь необходимы гарантии, об этом сейчас разговор ведется, я думаю, что это будет сделано", — заявил Вершинин.

"Идет разговор об этом, в том числе ООН. Гарантии — это вопрос очень сложный. Надо не только уметь давать гарантии на словах, надо еще, чтобы было доверие между теми, кто дает или получает гарантии", — добавил замминистра.

Лагерь беженцев "Рукбан", в котором сейчас проживают около 50-60 тысяч человек, находится на юге Сирии на территории, подконтрольной коалиции США и близким к ней отрядам сирийской оппозиции. На границах этой зоны находятся подразделения сирийской армии. Москва и Вашингтон обвиняют друг друга в препятствовании доставке гуманитарной помощи ООН в этот район.

Представитель МВД Сирии Хасан Маруф заявлял 30 августа на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР, что планируется первый организованный переход граждан Сирии из лагеря беженцев "Рукбан" на границе с Иорданией в места их довоенного проживания.

МИД России плотно работает с США по выводу беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" на территорию, подконтрольную правительству САР, заявил ранее представитель ведомства Николай Бурцев на заседании межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев. Бурцев сообщил, что американская сторона предлагает урегулировать проблему "Рукбана" через эвакуацию беженцев на территории, подконтрольные правительству САР.

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