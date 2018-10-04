Нетаньяху призвал мировое сообщество заставить Иран уйти из Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал страны мира оказать коллективное давление на Иран и добиться от него полного отказа от военно-ядерной программы, а также прекращения использования Сирии в качестве плацдарма для агрессии против еврейского государства.

"Я считаю, что все страны мира должны объединиться в давлении на Иран, чтобы заставить его полностью свернуть свою военно-ядерную программу… а также прекратить свою террористическую деятельность в Европе и по всему миру, перестать использовать Сирию в качестве базы для атак на Израиль, Сирию, Ливан. В конце концов они должны полностью покинуть Сирию", — сказал он на совместной пресс-конференции в Иерусалиме с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Они вместе проводят в Иерусалиме седьмое в истории двусторонних отношений совместное заседание правительств Израиля и Германии.